ストレートヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」は、シャンプー＆トリートメント2種の全国発売を記念し、2026年4月11日と12日の2日間、東京・渋谷モディでサンプリングイベントを開催します。髪の太さに合わせた2種類、それぞれ1回分お試し「straight（真っすぐ）」と「line（線）」を掛け合わせて名付けたという「Straine」ブランド。毛髪構造を深く研究して開発した本格処方でストレートヘアケアを実現するといい、より幅