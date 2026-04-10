「Straine」の無料配布イベントを渋谷で開催！4月11日・12日に髪質で選べるシャンプー＆トリートメント2種がもらえるよ。

ストレートヘアケアブランド「Straine（ストレイン）」は、シャンプー＆トリートメント2種の全国発売を記念し、2026年4月11日と12日の2日間、東京・渋谷モディでサンプリングイベントを開催します。

髪の太さに合わせた2種類、それぞれ1回分お試し

「straight（真っすぐ）」と「line（線）」を掛け合わせて名付けたという「Straine」ブランド。毛髪構造を深く研究して開発した本格処方でストレートヘアケアを実現するといい、より幅広い髪の悩みに応えるため、髪の太さによって異なる内部構造に着目し、普通〜太い髪用「BASIC」と細い髪用「SOFT」、2つのラインを4月1日に発売しました。

この新ライン発売を記念し、渋谷モディで2日間限定のサンプリングイベントを開催します。

「ストレートシャンプー&トリートメント［BASIC］ ホワイトブロッサムの香り 10mL」「ストレートシャンプー&トリートメント［SOFT］ ベリーブロッサムの香り 10mL」のそれぞれ1回分をセットにしたお試しサンプルとリーフレットが配布されます。

なお、会場の渋谷モディ 1階入り口では、ブランドアンバサダーを務める俳優・山下智久さんの大型ビジュアルが掲出され、ビジュアルとともにブランドの世界観を体感しながらサンプルが受け取れます。

開催日時は、4月11日・12日の11時から18時。場所は、渋谷MODI 店頭プラザ（東京都渋谷区神南1-21-3）です。

・ストレートシャンプー／トリートメント［BASIC］ 普通〜太い髪用

きしみを抑えながら洗い上げ、やわらかくまとまりのある質感へ整え、スタイリングやアレンジがしやすく、扱いやすい髪へ導きます。透明感が際立つホワイトブロッサムの香り。

・ストレートシャンプー／トリートメント［SOFT］ 細い髪用

髪質に合わせた新ラインアップとして細い髪用が登場。成分をナノレベルまで微細化した「ストレートナノショット処方」により髪の内側への浸透力を高め、ふんわりとしたハリとコシのある仕上がりに。洗練された大人にマッチするベリーブロッサムの香りです。

価格は、いずれも本体（475mL）が各1980円、詰め替え用（400mL）が各1540円。シャンプー＆トリートメント1回お試し用（10mL）が165円です。

また、［BASIC］［SOFT］シャンプー＆トリートメント本品の価格はそのまま、シャンプーの詰め替え用ハーフサイズ（200mL、非売品）を合わせた数量限定セットを発売します。

価格は3960円。

いずれの商品も、ドラッグストア、バラエティストア、ECモールで販売中です。

サンプリングはなくなり次第終了です。内容が予告なく変更になる場合があります。

東京バーゲンマニア編集部