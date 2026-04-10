全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどの対象店舗では2026年3月16日から、「BEAMS DESIGNプロデュース 綾鷹オリジナル保冷ペットボトルホルダー」がもらえるキャンペーンを開催しています。好きなデザインが選べる！25年春に開催されたノベルティキャンペーンが、今年も展開されています。全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、ディスカウントストアで、「綾鷹」「綾鷹カフェ」全製品から4本購入すると、で「BEAMS D