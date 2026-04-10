読書や書き物をしていて手元の暗さが気になる時に役立つブックライト。気になりつつも日常に欠かせないアイテムというわけではないためスルーしてきたのですが、先日3COINS（スリーコインズ）に置いてあるのを発見。手に取りやすい価格と、「本当にこれがライトなの……？」と疑いたくなるほどの箱の小ささに興味を引かれて衝動買いしました。結果、最高に便利で優秀！ 自宅でも出先でもかなり重宝しています。◆手のひらサイ