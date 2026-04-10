【マクドナルド】に今年も登場している、春の「期間限定フード」はもう食べた？ 毎年、春になると、テリヤキソースを絡めたポークパティとたまごのハーモニーが恋しくなる人も多いはず。そんな4月中旬までの限定販売フードを、まだ食べていない人は急いでチェックを！ マクドナルド公式サイトによると、「一部の店舗では販売を終了しております」とのことなので、後悔しないように店舗に駆け