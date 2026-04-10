まだ終わらないでーーーッ！！（泣）【マクドナルド】食べ逃したくない♡「期間限定フード」

【マクドナルド】に今年も登場している、春の「期間限定フード」はもう食べた？ 毎年、春になると、テリヤキソースを絡めたポークパティとたまごのハーモニーが恋しくなる人も多いはず。そんな

4月中旬までの限定販売フードを、まだ食べていない人は急いでチェックを！ マクドナルド公式サイトによると、「一部の店舗では販売を終了しております」とのことなので、後悔しないように店舗に駆けつけて。

チーズのコクがポイント！

@empireo25さんも「マックの春の風物詩」と紹介している、「てりたまバーガー®」をはじめとした「てりたまファミリー」。中でも、てりたまバーガーにチェダーチーズをプラスした「チーズてりたま」は、チーズのコクのある味わいと、ほんのり感じる塩気が楽しめそうです。@empireo25さんは、「しっかり甘辛のポークパティに卵とチーズとレタスで美味しかった」とコメント。しっかり食べたい気分の時におすすめです。

朝のてりたまファミリーもチェック

24時間営業の店舗では朝5時から、その他の店舗では開店から、10時30分までの「朝マック®」でのみオーダー可能なのは、「てりたまマフィン」。公式サイトによると、「風味豊かなソーセージパティに甘辛いてりやきソースが絡み、たまごと相性ぴったりな味わい」なのだそう。ソーセージパティならではのうま味が加わると、どのような美味しさになるのか気になる人も多いかも。バンズは「イングリッシュマフィン」が使われており、@empireo25さん曰く「普通のバンズより歯応えがある感じ」とのこと。朝だけの販売でさらに特別感がアップする期間限定フードも、要チェックです。

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※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino