明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆やりたい事はたくさんあるのに、どれも形にできない一日。今は無理に動こうとせずに、今後の作戦を立てると良いです。B型の運勢……★★★★★ここ最近で最も良い運気でしょう。うれしいハプニングに期待。褒められる事も多そう。今日は少々調子にのってみる方が、何かとうまく行きます。O型の運勢……★