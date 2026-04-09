新年度を迎えて、そろそろ本格的に春服にシフトしたい今の時期。新しい出会いの場には、好印象が狙えるおしゃれな服をまといたいところ。そこで今回は、周りから褒められそうな【ZARA（ザラ）】の「サマ見えトップス」をご紹介。スカーフ付きでアレンジが楽しめるチェックシャツと、一癖あるレイヤード風トップスをピックアップしました。 トレンド大本命！ スカーフ付きシャツ 【ZARA】「チェック柄