「おしゃれだね」って褒められそう！【ZARA】春の1軍♡「サマ見えトップス」

新年度を迎えて、そろそろ本格的に春服にシフトしたい今の時期。新しい出会いの場には、好印象が狙えるおしゃれな服をまといたいところ。そこで今回は、周りから褒められそうな【ZARA（ザラ）】の「サマ見えトップス」をご紹介。スカーフ付きでアレンジが楽しめるチェックシャツと、一癖あるレイヤード風トップスをピックアップしました。

トレンド大本命！ スカーフ付きシャツ

【ZARA】「チェック柄スカーフ付きシャツ ZW COLLECTION」\8,590（税込）

知的で上品なネイビーを基調としたチェックシャツ。今季のトレンドであるスカーフがセットになっていて、肩や腰に巻いたり、羽織ったりとさまざまなアレンジが楽しめます。かっちりとしたパンツできれいめに仕上げたり、スウェットパンツでルーズに着こなすのもおすすめ。

カジュアルに傾きすぎないドッキングフーディ

【ZARA】「コントラストスウェットシャツフーディ」\6,590（税込）

異素材がドッキングされた、一癖あるデザインが光るフーディ。まるでレイヤードしたような着こなしが簡単に完成するので、忙しい日のコーデ組みの時短にも一役買ってくれそうです。ジーンズと合わせて爽やかに、ナロースカートでフェミニンに。幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M