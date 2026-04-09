スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は4月10日、独自処方で生アゼライン酸*¹を配合した個包装タイプの濃密”生”美容液「生AZ美容液」を発売します。なお、3月27日よりロフトにて先行発売しています。■W肌管理*¹成分*²配合高濃度*³15%の生AZ美容液肌のコンディションは、日々の環境や季節の変化によってゆらぎやすく、乾燥や外部刺激の影響で肌荒れを感じることも少なくありません。今回発売