プレミアアンチエイジングは、新商品「レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク」を発売します。同商品は、“肌にもリカバリービューティ※3という発想”をコンセプトとするスキンケアブランド「Reinca（レインカ）」から発売となる新アイテム。リポソーム化した幹細胞培養エキスENGY ステム SⓇ※1とべネクスの独自成分「PHTⓇ（Platinum Harmonized Technology：DVP576）※2」を配合しています。4月8日より、