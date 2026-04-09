アンチエイジング×リカバリーを融合！　Reinca＆VENEXによる唯一無二の「リカバリーマスク」誕生

プレミアアンチエイジングは、新商品「レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク」を発売します。

同商品は、“肌にもリカバリービューティ※3という発想”をコンセプトとするスキンケアブランド「Reinca（レインカ）」から発売となる新アイテム。リポソーム化した幹細胞培養エキスENGY ステム SⓇ※1とべネクスの独自成分「PHTⓇ（Platinum Harmonized Technology：DVP576）※2」を配合しています。

4月8日より、伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー、ISETAN BEAUTY onlineにて先行発売。4月15日よりプレミアアンチエイジング公式通販、公式ECモールにて販売開始し、ビューティとウェルネスをつなぐ、さらなるグループシナジーの強化を図ります。

■アンチエイジング事業とリカバリー事業の相乗効果を追求

同社は「Forever vivid 人の時間（とき）を、解き放つ。Untether time.」というスローガンのもと、アンチエイジング事業で培った知見と、同社子会社であるベネクスのリカバリー事業の核となる特許素材PHT（DPV576）※2を融合させています。

同取り組みは、両分野の専門性を掛け合わせることで生まれるリカバリーシナジーを追求して実現したもの。同商品の投入を通じて、両分野の連携をさらに深化させ、これまでにないアンチエイジング体験を提案していきます。

※1 ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）

※2 コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、（株）べネクスの日本における登録商標です。

※3 うるおいやハリを与えて、肌の美しい印象を回復するお手入れのこと

※4 ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※5 乾燥による

■PHT配合、唯一無二のスペシャルアイテム

美容化粧液が肌にぴったりと密着。角質層のすみずみまで浸透し、キメが整った透明感とハリのある潤い素肌へ導きます。肌の潤いバリアもサポート。

「美肌シナジー」を生み出す成分のコンプレックス※1、コメ発酵エキス※2をベースに77％使用し、濃厚な美容化粧液を20ml抱え込み、肌に密着するセミジェルマスクを採用。

べネクス独自の特許成分PHT（DPV576）※を配合しているマスクはこの商品が初で、唯一無二のスペシャルアイテムです。

※コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、べネクスの日本における登録商標です。

◇1. 美肌シナジーを生み出す成分のコンプレックス※1

ENGY ステム SⓇ 幹細胞培養エキス※4

トラブル※２ブロッカー

肌トラブル※２から守り理想の肌環境へ導く。リポソーム化して角質層への浸透をサポート。

PHT（DPV576）Ⓡ※3 （Platinum Harmonized Technology）

バランススイッチャー

肌コンディションを守る

世界のプロアスリートからも選ばれているベネクスのリカバリーウェアにも使用している、ナノプラチナをベースとしたべネクスの独自成分

マルチビタミン※6 15種のビタミン

マルチサポーター 肌コンディションを整える

◇2. 濃厚美容化粧水20mlの贅沢な使用感と密着感を追求したセミジェルマスク使用

贅沢な使用感と、成分リッチを追求。ベースにはコメ発酵エキス※2を77％使用。密着力が高く、保水力に優れた厚みのある透明なセミジェルマスクを採用。シートに含んだ液をぷるんとしたジェルのように変化させしっかりとキャッチします。

肌にのせるとぴったりと密着し、美容化粧液を角層に浸透させます。生分解可能な環境にやさしいセルロースシートです。角層への浸透を高めた贅沢な美容化粧液20ｍlを抱え込みしっかりと届けます。

◇3. ベルガモットからラベンダーに変化する「リリーシングフローラルの香り」

トップノートは爽やかなレモンとベルガモットの香りでリフレッシュ。ミドルノートは、ラベンダー、ジャスミン、ローズの甘さを抑えたフローラル系の落ち着いた香り。ラストノートは、ムスク、ウッディ、アンバーの深く呼吸したくなる香り。時間とともに変化し、マスクでのスキンケアタイムをリラックスタイムに。

※1 ENGY ステム SⓇ: ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）、PHT（DPV576）Ⓡ : コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分）、マルチビタミン: ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※2 サッカロミセス／コメ発酵液(保湿成分)

※3 コロイド性ダイヤモンド、白金（整肌成分） PHTは、べネクスの日本における登録商標です。

※4 ヒト歯髄細胞順化培養液（整肌成分）

※5 乾燥による

※6 ミリスチル3−グリセリルアスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、アスコルビルグルコシド、ナイアシンアミド、パンテノール、パントテン酸Ca、ビオチン、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、パルミチン酸レチノール、リノール酸レチノール、水添レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール、グルコシルヘスペリジン（整肌成分）

※7 シアノコバラミン（整肌成分）

■商品概要

商品名：レインカ ステムトリートメント リカバリーマスク

販売名：ステムトリートメント REマスク

容量：20ml（1枚）

価格：1枚 1,980円／4枚 7,920円

発売日：2026年4月8日より伊勢丹新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー、ISETAN BEAUTY onlineにて先行発売

2026年4月15日より プレミアアンチエイジング公式通販、公式ECモールにて販売開始

プレミアアンチエイジング公式通販サイト（ https://www.p-antiaging.com/reinca/ ）

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