総務省および経済産業省が4月8日、東京都内で、全国すべての事業所・企業を対象に5年に一度行う調査「経済センサス−活動調査」のキックオフイベントを実施。総務大臣の林芳正さん、総務副大臣の高橋克法さん、経済産業大臣政務官の越智俊之さん、広報キャラクターを就める実業家でタレントの板野友美さん、お笑いコンビ「ニッポンの社長」、お笑い芸人の横澤夏子さんらが出席しました。【画像】ニッポンの社長＆横澤夏子も“変