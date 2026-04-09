春ドラマが続々とスタートする4月。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者が、今期「注目のイケメン」が登場するおススメドラマ5選を紹介します。◆北村匠海の教師役が新鮮！『サバ缶、宇宙へ行く』まず1作目は、北村匠海さん（DISH//）が地上波連ドラ初主演を務める月9『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）。教師と高校生たちが“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナル作品で