「フェロモン店長がハマりすぎ」春ドラマ、注目イケメン5選。32歳“王子系”俳優の抜擢は正解でしょ！
春ドラマが続々とスタートする4月。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者が、今期「注目のイケメン」が登場するおススメドラマ5選を紹介します。
◆北村匠海の教師役が新鮮！『サバ缶、宇宙へ行く』
まず1作目は、北村匠海さん（DISH//）が地上波連ドラ初主演を務める月9『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）。教師と高校生たちが“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナル作品です。
北村さんは子役としてキャリアをスタートさせて以来、映画『東京リベンジャーズ』シリーズ主演や、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）出演などを経て、今回の地上波連ドラ初出演が決定しました。
満を持して演じるのは教師役。ティザー映像では、出口夏希さんら生徒役を前に、北村さん演じる頼りないながらに優しくまっすぐな教師が奮闘する様子も見られ、新鮮です。
数々の学園ものに生徒役として出演してきた北村さんが、どんな教師像を創り上げるのか。また、同じ子役出身で、芸能活動31年目にして月9初出演となる神木隆之介さんとの実力派初共演にも期待が膨らみます。
◆中島健人がフェロモン店長に！『コンビニ兄弟』
2作目は、中島健人さんがNHKドラマに初出演＆初主演する『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK）。超イケメン店長とワイルドな謎の男が、コンビニを舞台にさまざまな無理難題を気分爽快に解決するヒューマンコメディーです。
映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』、ドラマ『彼女はキレイだった』（関西テレビ／フジテレビ系）などで主演を務め、プロ王子系アイドルとして知られる中島さんが、“フェロモン店長”を演じるというのは抜群の人選です。
「お客様たち」が彼のファンとなり、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる模様。ファンタジーのようでいて、中島さんがそこにいることで説得力が出るのでしょう。
バラエティ番組でお笑いのセンスも発揮している中島さんですから、NHK連続テレビ小説『おむすび』脚本の根本ノンジ氏による独特なコメディーにも、120％で応えてくれるはずです。
◆俳優として着実に進化中。timelesz佐藤勝利『ボーダレス』
3作目は、timeleszでの活動も好調な佐藤勝利さんが、土屋太鳳さんとW主演を務める『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）。広域犯罪対策で警察庁が試験的に運用する「移動捜査課」の正義感あふれる新人刑事を佐藤さんが演じます。
近年、『赤いナースコール』（テレビ東京系）や『アポロの歌』（MBS／TBS系）に主演するなど着実に俳優としてステップを踏んできた佐藤さん。今年公開のNetflix映画『教場 Reunion』では、精神的な脆さを露呈する青年をリアルに演じ、爪痕を残しています。
テレ朝公式YouTubeでの予告では「水曜9時新シリーズ始動」とすでにシリーズ化が明言されており、同枠『特捜9』で長く主演を務めた事務所の先輩・井ノ原快彦さんも登場。脚本は『踊る大捜査線』シリーズ（フジテレビ系）で知られる君塚良一氏で、佐藤さんの新たな代表作になりそう。
timelesz改名前にSexy Zoneとして共に活動していた中島さんと、同時期の主演という点でも感慨深いものがあります。
◆金髪の町田啓太も良き♡『タツキ先生は甘すぎる！』
4作目は、俳優としてますます評価を高めている町田啓太さん主演の『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）。学校に行きたくない子どもたちと共に、フリースクールで多様化する生き方に希望を見出していくヒューマンドラマです。
BLドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（テレビ東京系）でブレイクした町田さん。劇中バンド「TENBLANK」のギタリストとして出演したNetflixドラマ『グラスハート』や、竹内涼真さんとW主演し2人の天才ダンサーを体現したNetflix映画『10DANCE』は、世界中でヒットを記録しています。
◆北村匠海の教師役が新鮮！『サバ缶、宇宙へ行く』
まず1作目は、北村匠海さん（DISH//）が地上波連ドラ初主演を務める月9『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）。教師と高校生たちが“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナル作品です。
満を持して演じるのは教師役。ティザー映像では、出口夏希さんら生徒役を前に、北村さん演じる頼りないながらに優しくまっすぐな教師が奮闘する様子も見られ、新鮮です。
数々の学園ものに生徒役として出演してきた北村さんが、どんな教師像を創り上げるのか。また、同じ子役出身で、芸能活動31年目にして月9初出演となる神木隆之介さんとの実力派初共演にも期待が膨らみます。
◆中島健人がフェロモン店長に！『コンビニ兄弟』
2作目は、中島健人さんがNHKドラマに初出演＆初主演する『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK）。超イケメン店長とワイルドな謎の男が、コンビニを舞台にさまざまな無理難題を気分爽快に解決するヒューマンコメディーです。
映画『黒崎くんの言いなりになんてならない』、ドラマ『彼女はキレイだった』（関西テレビ／フジテレビ系）などで主演を務め、プロ王子系アイドルとして知られる中島さんが、“フェロモン店長”を演じるというのは抜群の人選です。
「お客様たち」が彼のファンとなり、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる模様。ファンタジーのようでいて、中島さんがそこにいることで説得力が出るのでしょう。
バラエティ番組でお笑いのセンスも発揮している中島さんですから、NHK連続テレビ小説『おむすび』脚本の根本ノンジ氏による独特なコメディーにも、120％で応えてくれるはずです。
◆俳優として着実に進化中。timelesz佐藤勝利『ボーダレス』
3作目は、timeleszでの活動も好調な佐藤勝利さんが、土屋太鳳さんとW主演を務める『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系）。広域犯罪対策で警察庁が試験的に運用する「移動捜査課」の正義感あふれる新人刑事を佐藤さんが演じます。
近年、『赤いナースコール』（テレビ東京系）や『アポロの歌』（MBS／TBS系）に主演するなど着実に俳優としてステップを踏んできた佐藤さん。今年公開のNetflix映画『教場 Reunion』では、精神的な脆さを露呈する青年をリアルに演じ、爪痕を残しています。
テレ朝公式YouTubeでの予告では「水曜9時新シリーズ始動」とすでにシリーズ化が明言されており、同枠『特捜9』で長く主演を務めた事務所の先輩・井ノ原快彦さんも登場。脚本は『踊る大捜査線』シリーズ（フジテレビ系）で知られる君塚良一氏で、佐藤さんの新たな代表作になりそう。
timelesz改名前にSexy Zoneとして共に活動していた中島さんと、同時期の主演という点でも感慨深いものがあります。
◆金髪の町田啓太も良き♡『タツキ先生は甘すぎる！』
4作目は、俳優としてますます評価を高めている町田啓太さん主演の『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）。学校に行きたくない子どもたちと共に、フリースクールで多様化する生き方に希望を見出していくヒューマンドラマです。
BLドラマ『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（テレビ東京系）でブレイクした町田さん。劇中バンド「TENBLANK」のギタリストとして出演したNetflixドラマ『グラスハート』や、竹内涼真さんとW主演し2人の天才ダンサーを体現したNetflix映画『10DANCE』は、世界中でヒットを記録しています。