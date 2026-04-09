堤真一、山田裕貴らが出演する、車いすラグビーを題材にしたドラマ・TBS日曜劇場『GIFT』（毎週日曜よる９時〜）が４月12日にスタートする。４日、都内で行われた第１話プレミア試写会舞台挨拶に豪華キャスト陣が登場し、報道陣やファンを前に見どころや撮影裏話を語った。豪華キャストが車いすラグビーのドラマに出演！徹底した指導でリアリティを追求日本車いすラグビー連盟が全面協力した本作の裏側は、競技へのリスペクトが凝