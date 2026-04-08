4月7日、俳優の広末涼子が自身のインスタグラムを更新。2025年3月30日以来、約1年ぶりの投稿となった。

【写真】「神々しい美しさ」広末涼子が約1年ぶりに公開した最新近影

投稿に文章は添えられておらず、公開されたのは写真1枚のみ。黒髪のボブヘアに白いジャケットを羽織り、うつむきながらほほ笑む姿が収められており、透明感あふれる最新ショットとなっている。

1万件を超える“いいね”が殺到

「広末さんは2025年4月、静岡県内の新東名高速道路で乗用車を運転中、時速185キロで走行し大型トレーラーに追突する事故を起こしました。事故後に搬送された病院では、看護師にけがを負わせたとして傷害容疑でも逮捕されています」（スポーツ紙記者）

その後、同年5月に双極性感情障害および甲状腺機能亢進症と診断されたことを公表。療養に専念するため、すべての芸能活動を休止していた。さらに12月には、4月の事故について自動車運転処罰法違反で略式起訴。一方、看護師への傷害容疑については不起訴となっている。

そして事故から約1年後となる2026年4月1日、公式サイトで活動再開を発表。掲載されたコメントでは、《休業期間を経て体調の回復に加え、ゆっくりと自分と向き合う機会をいただき、人生における大切な時間とチャンスをいただきました》として一件を振り返り、《自分自身の弱さや特性をしっかりと認識しながら、私にできるお仕事や作品との関わり方を探していきたいと思います》と、今後への思いをつづっている。

「広末さんをめぐっては、2023年に報じられた鳥羽周作シェフとのW不倫騒動も大きな話題となりました。6月に『週刊文春』が密会を報じると、当初は関係を否定したものの最終的に不倫の事実を認めた2人。翌7月に広末さんはキャンドル・ジュンさんと離婚し、その後、鳥羽さんも離婚していたことが報じられています」（芸能ライター）

さらに、2024年には、26年間所属した事務所を離れて独立。現在は個人事務所『R.H』を立ち上げている。

今回の復帰に対し、広末のインスタグラムには1万件を超える“いいね”が殺到。ファンからは「待ち望んでました！ずっと応援続けます」「復帰嬉しいです。お互い体調に気を付けていきましょう」「神々しい美しさ最高」「やっぱりオーラがある」といった歓迎の声が上がっている。

一方で、事故や一連の騒動から約1年での復帰に対しては、「芸能界は復帰のハードルが低すぎる」「まだ早すぎない？」と厳しい意見も少なくない。

賛否が交錯する中での再スタートとなった広末。今後の活動は、どのように受け止められていくのか。