ロフトの通販サイト「ロフトネットストア」で、話題の「ボンボンドロップシール」の抽選販売を実施しています。応募期間は、2026年4月8日10時から12日23時59分までです。たまごっち、ちいかわ、PEANUTSが対象抽選販売の対象商品は、「たまごっち」シリーズ5商品、「ちいかわ」シリーズ3商品、「PEANUTS」シリーズ2商品の計10商品です。価格は各550円。応募は商品ごとに1人1回まで。応募受付完了メールは商品ごとに送信されます。抽