ジェイフィッシュは4月3日、「淡路島から来たお寿司屋さん淡兵衛（たんべえ）」を大丸京都店にてオープンしました。■1,200円で毎回異なる体験ができるお任せ寿司同店は、淡路島近海を中心とした旬の魚を使用し、職人がその日一番の魚を最適な形で握る“お任せスタイル”を採用した寿司専門店です。看板メニューは、「寿司職人が握る お任せ寿司」（税別1,200円）。仕入れによって内容が変わり、毎回異なる体験ができるのが特徴