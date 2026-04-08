2026年3月、集英社オンラインで読まれた人気のニュース記事ベスト5をお送りする。第4位は池袋のサンシャインシティで起きた殺人事件の記事だ。〈画像あり〉「黒いカーテンでおおわれ、山積みの段ボールが」廣川容疑者の実家、一人暮らしをしていたアパートなど 2026年3月に、集英社オンラインで反響が大きかった人気ニュース記事のベスト5をお送りする。 第1位は、学歴詐称問題で揺れる田久