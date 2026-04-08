松屋は、2026年4月7日10時から「うまトマチーズ牛めし」を販売しています（一部店舗を除く）。SNSではさっそく「激うま」「バチくそ美味いな」「神や」といった感想が上がっています。ガツンと効いたニンニクの旨み松屋の大人気メニューである「うまトマ」の味わいが、ついに「牛めし」とコラボして登場。牛めしに濃厚なチーズをたっぷりのせ、さらに上から「うまトマソース」をかけた食欲そそる一杯に仕上がっています。ガツンと