年齢が増すごとに、髪のトップ部分のボリュームが減りますよね。髪のハリやコシがなくなったせいか、はたまた量が減っているのか、その両方か……。とにかくぺたっとしてしまい、なんとも情けない感じになってしまいます。筆者同様、トップのボリュームを気にしている人も多いのではないでしょうか。そこで、トップのぺたんこに悩んでいる筆者が試した、簡単にボリュームアップする方法をご紹介します。◆ボリュームのあるなし