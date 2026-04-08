疲れて見える「40代の髪ぺたんこ問題」朝5分で解消！ 家にある道具だけで速攻若見え
年齢が増すごとに、髪のトップ部分のボリュームが減りますよね。髪のハリやコシがなくなったせいか、はたまた量が減っているのか、その両方か……。とにかくぺたっとしてしまい、なんとも情けない感じになってしまいます。筆者同様、トップのボリュームを気にしている人も多いのではないでしょうか。
そこで、トップのぺたんこに悩んでいる筆者が試した、簡単にボリュームアップする方法をご紹介します。
◆ボリュームのあるなしで、見た目年齢にも差が出る
髪の毛のトップのボリュームはかなり重要。しかし、年齢とともに、なぜかボリュームはダウン。頭皮やつむじが目立つだけでなく、ぺたんこだとちらほら白髪も目立ってしまいます。
●トップにボリュームがあると：若々しく見える、小顔効果が期待できる、アレンジがしやすい
●トップにボリュームがないと：薄毛に見える、老けて見える、元気がない印象になる
髪のボリューム有無が見た目を左右するのであれば、放っておくことはできません。
そこで、どうにかトップのボリュームをアップできないかと色々調べました。SNSではヘアアイロンで立ち上げる方法をよく見かけますが、とにかく忙しい朝、ヘアアイロンなど使っていられないという人も多いと思います。そこで、筆者が試行錯誤した結果、行き着いた方法がこちらです。
◆トップのボリュームアップ、道具はこれだけ
髪を濡らす必要もなし！ 家にある道具だけでOK。いつものスタリングついでにできちゃいます
用意するものは、ブラシとドライヤーと、もちをよくするためのスタイリングキープスプレー（無しでもOK）だけ。アイロンは使いません。しかも、たった5分でできるので忙しい朝でもOKです。
ちなみに筆者が愛用しているのは、MAPEPE（マペペ）の「フィンガーフレックスブラシ」。まるで指のように頭皮にフィットしてくれ使いやすいです。構造がシースルー的になっているものの方が、熱風が髪に当たりやすいのでおすすめです。他にも、細めのロールブラシも使いやすかったです。まずは、普段使用しているブラシで試してみてください。
◆トップを簡単にボリュームアップさせる方法
0. あれば、トップ部分にスタイリングキープスプレーをします（省略可）。
1. トップの髪の半分から左側をブラシに絡め、右側にスライドします。
2. 続いて、スライドしたブラシを立てます（髪を絡めたブラシ部分が右側から見えるように）。
3. ブラシ部分を今度は上に向けます（髪が絡まっているブラシ部分が天井になるように）
4. 左側が終わったら、今度は右側も1〜3の工程を行います。
※1〜3の工程の際、反対側から髪の毛部分にドライヤーを当てるのを忘れずに。どの工程も10〜20秒程度当てます。
これだけで、自然な感じにふんわりしたトップになります。個人的に、いかにも持ち上げています感が出るのが嫌なので、あくまで自然な感じに仕上げていますが、もう少しボリュームが欲しい人は、ドライヤーを当てる時間を少し長めにすると良いと思います。
たった5分、慣れてくれば3分程度でボリュームアップ。これなら忙しい朝でも継続できるのではないでしょうか。何よりトップが持ち上がると、ちらほら白髪も目立たないし、若見え効果もバッチリ。
もはや、毛先を巻くのを忘れても、トップのドライヤーは忘れずにやっているほどハマっています。ブラシとドライヤーがあれば大丈夫なので、筆者のように年々トップのボリュームダウンに悩んでいる人は、ぜひ試してみてほしいです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
そこで、トップのぺたんこに悩んでいる筆者が試した、簡単にボリュームアップする方法をご紹介します。
髪の毛のトップのボリュームはかなり重要。しかし、年齢とともに、なぜかボリュームはダウン。頭皮やつむじが目立つだけでなく、ぺたんこだとちらほら白髪も目立ってしまいます。
●トップにボリュームがあると：若々しく見える、小顔効果が期待できる、アレンジがしやすい
●トップにボリュームがないと：薄毛に見える、老けて見える、元気がない印象になる
髪のボリューム有無が見た目を左右するのであれば、放っておくことはできません。
そこで、どうにかトップのボリュームをアップできないかと色々調べました。SNSではヘアアイロンで立ち上げる方法をよく見かけますが、とにかく忙しい朝、ヘアアイロンなど使っていられないという人も多いと思います。そこで、筆者が試行錯誤した結果、行き着いた方法がこちらです。
◆トップのボリュームアップ、道具はこれだけ
髪を濡らす必要もなし！ 家にある道具だけでOK。いつものスタリングついでにできちゃいます
用意するものは、ブラシとドライヤーと、もちをよくするためのスタイリングキープスプレー（無しでもOK）だけ。アイロンは使いません。しかも、たった5分でできるので忙しい朝でもOKです。
ちなみに筆者が愛用しているのは、MAPEPE（マペペ）の「フィンガーフレックスブラシ」。まるで指のように頭皮にフィットしてくれ使いやすいです。構造がシースルー的になっているものの方が、熱風が髪に当たりやすいのでおすすめです。他にも、細めのロールブラシも使いやすかったです。まずは、普段使用しているブラシで試してみてください。
◆トップを簡単にボリュームアップさせる方法
0. あれば、トップ部分にスタイリングキープスプレーをします（省略可）。
1. トップの髪の半分から左側をブラシに絡め、右側にスライドします。
2. 続いて、スライドしたブラシを立てます（髪を絡めたブラシ部分が右側から見えるように）。
3. ブラシ部分を今度は上に向けます（髪が絡まっているブラシ部分が天井になるように）
4. 左側が終わったら、今度は右側も1〜3の工程を行います。
※1〜3の工程の際、反対側から髪の毛部分にドライヤーを当てるのを忘れずに。どの工程も10〜20秒程度当てます。
これだけで、自然な感じにふんわりしたトップになります。個人的に、いかにも持ち上げています感が出るのが嫌なので、あくまで自然な感じに仕上げていますが、もう少しボリュームが欲しい人は、ドライヤーを当てる時間を少し長めにすると良いと思います。
たった5分、慣れてくれば3分程度でボリュームアップ。これなら忙しい朝でも継続できるのではないでしょうか。何よりトップが持ち上がると、ちらほら白髪も目立たないし、若見え効果もバッチリ。
もはや、毛先を巻くのを忘れても、トップのドライヤーは忘れずにやっているほどハマっています。ブラシとドライヤーがあれば大丈夫なので、筆者のように年々トップのボリュームダウンに悩んでいる人は、ぜひ試してみてほしいです。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。