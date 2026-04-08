「アトレ上野」は、2026年4月8日のJR上野駅中央改札すぐのショップゾーンリニューアルオープンを記念し、各店舗で限定商品の販売やノベルティ企画を実施します。改札すぐで便利！スイーツショップが充実4月8日、工事に伴い一時休止していた人気スイーツショップも営業を再開し、全4ショップが一斉にオープンします。各ショップのオープン記念キャンペーンと限定商品を紹介します。・クリスピー・クリーム・ドーナツ1937年にアメリ