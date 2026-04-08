【アトレ上野】4月8日にリニューアルオープン！パンダドーナツの販売など4ショップの限定企画まとめ
「アトレ上野」は、2026年4月8日のJR上野駅中央改札すぐのショップゾーンリニューアルオープンを記念し、各店舗で限定商品の販売やノベルティ企画を実施します。
改札すぐで便利！スイーツショップが充実
4月8日、工事に伴い一時休止していた人気スイーツショップも営業を再開し、全4ショップが一斉にオープンします。各ショップのオープン記念キャンペーンと限定商品を紹介します。
・クリスピー・クリーム・ドーナツ
1937年にアメリカで誕生した人気ドーナツショップです。創業から変わらない秘伝のレシピでつくる「オリジナル・グレーズド』を中心に、バラエティー豊かで高品質なドーナツを販売しています。
オープニング企画として、アトレ上野限定の「パンダボックス（6個）」を販売。
販売期間は4月8日から14日までで、各日50セット限定となります。
価格は1400円。
・フランセ
定番の「ミルフィユ」をはじめ、素材や製法にこだわった洋菓子が揃うショップです。
オープニング特典は、オリジナル巾着バッグのノベルティです。5400円以上購入した先着100人にプレゼント。
・ゴディバ
言わずと知れた、ベルギー王室御用達のプレミアムチョコレートブランドです。
オープニング企画として、人気商品を詰め合わせた「オリジナルバッグ」を販売します。
チョコレート6粒、ラングドシャクッキー4枚、オリジナル保冷バッグのセットです。
価格は3580円。なくなり次第終了となります。
・御門屋
創業70余年の伝統と味を守る揚菓子専門店です。他では味わえないおいしさは、お土産にもぴったり。
オープニング特典は、「揚まんじゅう（こしあん）」のプレゼント。1000円以上購入した人が対象です。なくなり次第終了となります。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部