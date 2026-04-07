4月6日、タレントで俳優の本田望結がXを更新。《レイヤーカットお願いしましたっ》の一文とともに、新しいヘアスタイルを公開。これまでの黒髪ロングから、ぐっと大人っぽくなったイメチェンぶりが注目を集めている。「髪型もさることながら、ピタッとした黒ニットにアンニュイな表情を見せる本田さん。子役時代を知る人からすれば、驚くほどに大人びて見えたはずです。ポストは7日現時点で300万回超えのインプレッションを記