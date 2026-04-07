4月6日、タレントで俳優の本田望結がXを更新。《レイヤーカットお願いしましたっ》の一文とともに、新しいヘアスタイルを公開。これまでの黒髪ロングから、ぐっと大人っぽくなったイメチェンぶりが注目を集めている。

「髪型もさることながら、ピタッとした黒ニットにアンニュイな表情を見せる本田さん。子役時代を知る人からすれば、驚くほどに大人びて見えたはずです。

ポストは7日現時点で300万回超えのインプレッションを記録。コメント欄には《やせた？かわいい》《めっっちゃ小顔で春っぽい》《可愛ええ 結婚して下さい》など、絶賛の声が多く寄せられています。本田さんはInstagramでも別カットを披露していて、こちらにも多くの絶賛コメントがあがっています」（スポーツ紙記者）

本田は2025年6月1日に21歳の誕生日を迎えた際、Instagramで《食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました！》と、10キロ減量したことを明かしており、すっきりとしたフェイスラインは健在。芸能ジャーナリストが語る。

「3歳から子役として活躍している望結さんですが、『女優として本気で挑戦したい』という思いを抱いており、2025年6月に公開したホラー映画『きさらぎ駅 Re:』では主演を務めました。また、神尾楓珠さんと、葵わかなさんのダブル主演で10月から11月に放送された恋愛ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ）にも出演を果たすなど、近年は子役のイメージから脱却して、本格的な大人の女優としての存在感を強めています。

2023年、早稲田大学へ進学してからは学業にくわえ、長年続けてきたフィギュアスケートと多忙な日々を送っています。そんなハードな生活も、彼女の美貌に磨きをかけているようです。今後は恋愛作品への出演も増えるのではないでしょうか」

大人への階段を着実に上る彼女の今後に、ますます期待だ。