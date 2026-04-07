首位ヤクルト戦で今季初アーチ■阪神 9ー3 ヤクルト（7日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が7日、甲子園球場で行われたヤクルト戦に「4番・三塁」で先発出場し、8回2死一塁で豪快な中越え2ランを放った。開幕10戦目の1号に甲子園は大歓声に包まれた。7-3のリードで迎えた第5打席だった。大西が投じ飛び出したた141キロを強振し、バックスクリーン左へ運んだ。開幕10戦目、44打席目での待望の一発となった。この日は7回裏が始