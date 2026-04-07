ゴンチャ ジャパンは4月9日より、「GO！GO！MANGO！」の第1弾「マンゴーミニパール」の販売を開始します。■マンゴー果肉が1.5倍増量になって登場「GO！GO！MANGO！」は、マンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーです。第1弾では、昨年に販売したドリンクでマンゴー果肉が1.5倍増量となった「マンゴーミニパール」が登場。花のような香りが特徴の阿里山ウーロンティーをベースに、ダイス状にカットしたマンゴー果肉、マンゴ