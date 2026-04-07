栄エリア徒歩圏内の人気シュークリーム専門店『PUPPY CHOUX&COFFEE』。 3月にオープン1周年を迎えて、常連さんもはじめてさんも満足できる新たな企画をスタート。 毎週お得に楽しめる「Pick Up シュークリーム」と、4月～5月の限定フレーバー「さくらもち」に、4月11日(土)からは新作のオリジナルかき氷も登場。 春の訪れとともに、見逃せないラインナップが揃いま