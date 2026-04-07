今の時代に沿った人間関係のあり方や対処法を紹介する特集「人間関係強化塾2026」。そのスペシャルエディションの表紙を飾ったのは、舞台『AmberS -アンバース- 』でW主演を務める、なにわ男子の大橋和也さんとtimeleszの寺西拓人さん。新劇場EX THEATER ARIAKEのこけら落とし公演を飾るふたりのハッピー&シアトリカルなグラビア撮影の様子をお届けします。今回のグラビアは3つのシーンで構成されています。「異国の王子たち」