スノーボード銀メダリスト木俣椋真＆パリ五輪金メダリスト日下尚と爆食2番勝負！大食い界の新星KEY TO LIT佐々木大光も大活躍▽グルメすぎる大嶽部屋の出汁職人マル秘技に密着◯みどころ▽ミラノ・コルティナ五輪銀メダリスト木俣椋真が初参戦で爆盛り肉讃岐うどんを5回転半巻き食い！▽パリ五輪金メダリスト日下尚は絶品サーモン親子丼を謎の俵食い！KEY TO LIT佐々木大光vs11連勝中きつね淡路が神勝負！▽グルメすぎる大嶽部屋に