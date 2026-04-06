5月1日公開の新作映画「プラダを着た悪魔２」のジャパンプレミアが、六本木ヒルズアリーナで開催された。同作を象徴する赤いハイヒールがセットされたステージには、同作のプロモーションのために来日中のアン・ハサウェイ（Anne Hathaway）とメリル・ストリープ（Meryl Streep）が登壇。また終盤には&TEAMのKがサプライズで登場し、2人にハイヒールを模した花束を渡した。【画像をもっと見る】同作は、2006年に公開