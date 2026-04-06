5月1日公開の新作映画「プラダを着た悪魔２」のジャパンプレミアが、六本木ヒルズアリーナで開催された。同作を象徴する赤いハイヒールがセットされたステージには、同作のプロモーションのために来日中のアン・ハサウェイ（Anne Hathaway）とメリル・ストリープ（Meryl Streep）が登壇。また終盤には&TEAMのKがサプライズで登場し、2人にハイヒールを模した花束を渡した。

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同作は、2006年に公開され“働く女性のバイブル”として人気を博した映画「プラダを着た悪魔」の続編。会場には思い思いのファッションに身を包んだファンが集まり、続編への期待に満ちた熱気に包まれた。

前作に引き続きアンドレアを演じるアンは、「ヴァレンティノ（VALENTINO）」2026年春夏クチュールコレクションからフリルが印象的なドレスと、「ブルガリ（BVLGARI）」のジュエリーを着用。ミランダ役のメリルは「シャネル（CHANEL）」2026年 メティエダール コレクションの総柄セットアップと、「フレッド・レイトン（Fred Leighton）」のジュエリーに身を包み会場に姿を現した。

20年ぶりに同じキャラクターを演じることについて、メリルは「共演者の目を見た瞬間にキャラクターへ戻ることができた」と語り、アンも「当時は注目されていなかった作品が、今では多くの人に愛されている。その変化の中で再び演じられることは特別」と振り返った。また新作の中でお気に入りのセリフを聞かれると、メリルは「何も思い浮かばないわ。以上。（I can't think of anything.That's all.）」と、ミランダさながらの冷たい切り返しで会場の笑いを誘う場面も。一方のアンは、再会シーンでミランダがアンドレアに放つ「私、あなたのこと知ってる？（Sorry, do I know you?）」という印象的な一言を挙げ、「観客の期待を裏切る形で2人が再び出会う象徴的な瞬間」と語った。

続いて「ミランダのような上司に出会ったらどうするか」という質問に対し、アンは「祈って、一生懸命働くこと。そしてときには彼女を驚かせて」とユーモアを交えて回答。メリルは「そのような上司を持つことは幸運。より大きな目的のために働く人のもとで学べるから」と作品のテーマとも重なる視点で回答した。

イベント後半には、ネイビーのスーツに身を包んだKが登壇。俳優としての活動を始めたばかりだという同氏は、「なかなかうまくいかない時をどう乗り越えてきたか」と2人に質問を投げかけた。これに対しメリルは「作品はすぐに過ぎ去る桜の花のようなもの」と表現し、「出来について自分だけで判断する必要はない。観客はそれぞれに受け取ってくれるものがある」と続けた。またアンも自身のキャリアを振り返りながら「思い通りにいかなかったとしても、それが価値のないものになるわけではない」とコメント。「もし失敗したとしても、ただ望んでいた形と違っただけ。それでも挑戦してよかったと思えることの方が多いはず」と言葉を重ねた。