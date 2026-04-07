銀座コージーコーナーは、2026年4月3日に「苺のショートケーキ」をリニューアル。全国の生ケーキ取扱店で通年販売しています。「苺のショートケーキクッション」など当たるキャンペーンも銀座コージーコーナーの中でも不動の人気商品がリニューアル。クリームとスポンジに使用するバニラフレーバーの配合量を見直したことで、よりすっきりとした甘さと後味がよくなりました。また、ミルク感が増したクリームなど、素材本来の味わい