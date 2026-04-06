熊本市出身、メジャーリーグ・ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本の歴史を塗り替える一発を放ちました。日本時間の5日の試合。1点を追いかけるホワイトソックスは6回、ランナー2塁のチャンスで村上。バックスクリーンへ4号逆転2ランホームラン。これが日米通算250号のメモリアルアーチ。26歳61日での達成は世界の王貞治さんを超える最年少記録です。■村上宗隆選手「通過点ですし、これか