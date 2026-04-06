お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回はゆうちゃみさん、柏木由紀さんの愛用品に注目。自身のYoutubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ。美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？【関連記事】柏木由紀「めっちゃどハマり」うるおい＆ツヤが叶う新作メイク下地の使用感を語る■ゆうちゃみさんの愛用