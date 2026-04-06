芸能人が愛用する“千円以下”プチプラコスメ「大活躍」「今のブーム」

お仕事でプロの技術や使用コスメをみる機会が多い芸能人。そんな人たちが使っているコスメって気になりますよね。今回はゆうちゃみさん、柏木由紀さんの愛用品に注目。自身のYoutubeチャンネルにアップされた動画で紹介されたアイテムをピックアップ。美容面でも注目される、お二人が愛用しているアイテムとは？

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■ゆうちゃみさんの愛用品

ベストコスメを紹介する動画に登場したのがこちら！

SHEGLAM/カラーブルーム リキッドブラッシュ petal talk 957円（公式サイトより）

付属のスポンジチップでさっと塗れる、手軽なリキッドチーク。ゆうちゃみさんは明るめの青みピンク系カラーを愛用しているそう。

ゆうちゃみさんはこちらについて「ほんまに良くて、顔を明るく見せてくれる」と、肌がパッとトーンアップして見えるところを紹介。

さらに「めっちゃピンクやねんけど」「塗ったら全然、なんかこっちの方がこれかわいいねん」と、見た目と実際に塗ったときの印象の違いについてもコメント。

続けて「ブルベの人大活躍」「ツヤもちょっとでんねん」と、ほどよいツヤ感もお気に入りポイントとして挙げつつ、ブルベさんにおすすめしていました。

■柏木さんの愛用品

“大人メイク”を披露する動画で登場したのはこちら！

CEZANNE/超細芯アイブロウ 08ビターグレージュ 税込550円（公式サイトより）

(ⅽ)E-TALENTBANK

0.9mmの極細で、眉の毛流れまで再現できるアイブロウペンシル。

柏木さんは「これがやっぱめちゃくちゃ今のブーム」と今ハマっているアイテムだと紹介していました。

使い方についても「足りない毛を1本1本描き足していくような雰囲気で」と、毛を描き足すように使うのがポイントだと解説。

そして「こんな感じで1本ずつ描き出して」と実際に描きながら、最後はパウダーでふんわり仕上げていました。

芸能活動はもちろん、美容面でも注目の集まるお二人の動画、ぜひチェックしてみてくださいね。