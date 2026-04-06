2026年5月31日をもって活動を終了する、人気アイドルグループ「嵐」。無料動画配信サービスTVerでは、4月4日から特別企画「ARASHI Collection」を公開しています。初配信の作品も「ありがとう、嵐。5人と歩んだかけがえのない物語を、TVerでもう一度。」をコンセプトに、これまで嵐のメンバー5人がそれぞれ出演した名作ドラマの数々を、2回に分けて配信します。4月4日0時から配信開始した、Part1のラインアップは以下の通りです。