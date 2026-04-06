旅の醍醐味として、景色とサウナを同時に満喫したい！ そんなわがままを叶えてくれる、なんとも贅沢な窓を持つサウナが全国各地にあるんです。気持ちよさも倍増すること間違いなしの眺めをぜひチェックして。海VIEW｜リゾナーレ小浜島（沖縄県）南の地で待っているのは、土地にちなんだサウナ体験今月リニューアルオープンしたばかりのサウナベース「kafu」は、足元まで全面が窓。ロウリュには「月桃」「琉球松」「プルメリア」か