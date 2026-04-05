恋をしていると「この人が運命の相手かも…」と感じる瞬間ってありますよね。そんな予感、実は根拠のないものではないんです。そこで今回は、好きな男性と恋愛面で「相性が良いか」を見極める方法を紹介します。ライフスタイルの波長が合う恋愛において、価値観や生活習慣の一致は意外と重要。お金の使い方や食事の好み、休日の過ごし方など、日常の小さなことで考え方が似ていると感じたら、それは良い兆候と言えるでしょう。「こ