キュートな猫モチーフを取り入れたアクセサリーなどのアイテムや、一緒に暮らす猫たちにプレゼントしたくなる機能性とデザイン性の高いグッズを集めました。猫好きさんへのギフトにもおすすめです。? すまし顔の猫がコーディネートのアクセントに猫をかたどったアクリル製のスカーフリングは、表情や毛並が繊細に描かれている。スカーフの裾を上の穴から下の穴に通すだけで簡単に留まる。W6.2×H9.0cm 各\6,380（SAKURAYAMA/アッシ