きょう5日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』では、第3回「女子300mサバイバルレンチャン」を送る。【写真付き一覧】常連組から初参戦まで…『鬼レンチャン』女子300メートル出場選手12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落していく。脱落を免れれば1レンチャンとなり、短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返す。最後に残った4人で決勝レースを行い、1位になれば「鬼レンチャン」達成という