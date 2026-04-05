『鬼レンチャン』女子300メートル“絶対王者”AYA、上谷沙弥不在 混戦模様のなか“新女王”は栄光は誰の手に？【選手一覧】
きょう5日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』では、第3回「女子300mサバイバルレンチャン」を送る。
【写真付き一覧】常連組から初参戦まで…『鬼レンチャン』女子300メートル出場選手
12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落していく。脱落を免れれば1レンチャンとなり、短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返す。最後に残った4人で決勝レースを行い、1位になれば「鬼レンチャン」達成という、肉体と精神の限界を試す過酷なサバイバルだ。
過去2大会は、フィットネスプロデューサー・AYAが連覇するも、今回は第1子妊娠のため欠場。スターダム所属のプロレスラー・上谷沙弥も、大会直前の試合で骨折し欠場となった。そんななか12人の女性たちが“新女王”を目指し、過酷なレースに挑む
■出演者
【女子300m走サバイバルレンチャン出場者】
飯田沙耶
伊藤実希(SKE48)
風見和香(私立恵比寿中学)
ギャビー
くわがた心
彩綺
高橋成美
中島智美ムセンビ
信子(ぱーてぃーちゃん)
福島舞
福島和可菜
緑川静香
※五十音順
【MC】
千鳥(大悟、ノブ)
【対決パネラー】
かまいたち(山内健司、濱家隆一)
【影ナレーション】
ユースケ(ダイアン)ほか
【写真付き一覧】常連組から初参戦まで…『鬼レンチャン』女子300メートル出場選手
12人が300メートルを一斉に走り、最下位の1人だけが脱落していく。脱落を免れれば1レンチャンとなり、短い休憩をはさみ、レースを8回繰り返す。最後に残った4人で決勝レースを行い、1位になれば「鬼レンチャン」達成という、肉体と精神の限界を試す過酷なサバイバルだ。
■出演者
【女子300m走サバイバルレンチャン出場者】
飯田沙耶
伊藤実希(SKE48)
風見和香(私立恵比寿中学)
ギャビー
くわがた心
彩綺
高橋成美
中島智美ムセンビ
信子(ぱーてぃーちゃん)
福島舞
福島和可菜
緑川静香
※五十音順
【MC】
千鳥(大悟、ノブ)
【対決パネラー】
かまいたち(山内健司、濱家隆一)
【影ナレーション】
ユースケ(ダイアン)ほか