記事ポイントキッズランドUS 福岡アイランドアイ店が2026年3月26日にリニューアルオープン牧場・動物園・ボールプールなどユニークな新コーナーが続々登場約2,210m²の全天候型室内遊園地で飲食持ち込み・出入り自由の自由度が高い設計 福岡市東区アイランドアイに構える巨大室内遊園地「キッズランドUS 福岡アイランドアイ店」が、2026年3月26日にリニューアルオープンします。牧場コーナーや動物園コーナーといったユニ