牧場・動物園コーナーも！キッズランドUS「福岡アイランドアイ店」

記事ポイント キッズランドUS 福岡アイランドアイ店が2026年3月26日にリニューアルオープン牧場・動物園・ボールプールなどユニークな新コーナーが続々登場約2,210m²の全天候型室内遊園地で飲食持ち込み・出入り自由の自由度が高い設計 キッズランドUS 福岡アイランドアイ店が2026年3月26日にリニューアルオープン牧場・動物園・ボールプールなどユニークな新コーナーが続々登場約2,210m²の全天候型室内遊園地で飲食持ち込み・出入り自由の自由度が高い設計

福岡市東区アイランドアイに構える巨大室内遊園地「キッズランドUS 福岡アイランドアイ店」が、2026年3月26日にリニューアルオープンします。

牧場コーナーや動物園コーナーといったユニークな新エリアが加わり、約2,210m²の広大な空間でさらに充実した家族時間が楽しめます。

キッズランドUS「福岡アイランドアイ店」

名称：キッズランドUS 福岡アイランドアイ店オープン日：2026年3月26日（木）所在地：福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6 アイランドアイ2F園内面積：約2,210m²

キッズランドUSは、家族で遊び・くつろぎ・思い出をつくれる全天候型の屋内遊び場です。

遊び放題プランや短時間プランなど柔軟な料金設定があり、飲食の持ち込み・受付後の出入り・保護者の交代も自由に対応しています。

暑い日も雨の日も花粉のシーズンも、天気を気にせず幼児から小学生まで家族全員でアクティブに過ごせる空間となっています。

リニューアルで最も注目を集めるのが、「牧場コーナー」と「動物園コーナー」の新登場です。

牧場コーナー・動物園コーナー

牧場コーナーでは、子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが体験できます。

動物園コーナーには、可愛い小動物たちと触れ合えるスペースが新たに設けられています。

どちらも室内遊園地ならではのユニークな体験として、幼い子どもから特に好評を集めています。

ボールプール・プリクラ

ボールプールには、からくり装置やボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛りだくさんです。

また、プリクラが新たに導入され、1家族につき1回無料で記念撮影が楽しめます。

家族の思い出をその場で形にできるのは、リニューアルならではの嬉しい追加です。

セルフ写真館・おままごとコーナー・アーケードゲーム

スマホ1つで気軽に撮影できるセルフ写真館は、撮影ブースが増設され、照明設備や撮影用衣装も追加料金なしで利用できます。

おままごとコーナーでは、野菜の収穫やお料理ごっこが楽しめるインドア向けのプレイスペースが用意されています。

アーケードゲームはフリープレイで遊び放題となっており、親子一緒に盛り上がれます。

スポーツコーナー・公園コーナー・カートコーナー

スポーツコーナーでは、卓球やボール遊びなど室内でも体を動かせるスポーツアクティビティが揃っています。

公園コーナーには、トランポリンや滑り台といったおなじみの遊具に加え、大きなエアートランポリンや透明バルーンの中に入れる風船ハウスなど人気のエアー遊具も集まっています。

カートコーナーでは、お気に入りのカートを選んでコーナー内のドライブが楽しめます。

牧場・動物園・ボールプール・スポーツ・公園と、1か所でこれだけ多彩なアクティビティが揃う室内遊園地は、福岡エリアでも稀有な存在です。

キッズランドUS 福岡アイランドアイ店は、約2,210m²の広大な空間に多彩なコーナーが揃い、幼児から小学生まで家族全員が夢中になれる体験が詰まっています。

牧場・動物園といったユニークな新コーナーから、アーケードゲームのフリープレイ・プリクラ無料利用まで、1日では遊びきれないボリュームが魅力です。

飲食持ち込み自由・出入り自由・保護者交代自由と、家族のペースに寄り添う自由度の高い設計が実現されています。

キッズランドUS 福岡アイランドアイ店のリニューアルオープンの紹介でした。

よくある質問

Q. キッズランドUS 福岡アイランドアイ店はどこにありますか？

A. 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6 アイランドアイ2Fに位置しています。園内面積は約2,210m²で、全天候型の室内遊び場として利用できます。

Q. リニューアルで新しく登場したコーナーはどれですか？

A. 子牛の赤ちゃんにミルクをあげる「牧場コーナー」、小動物と触れ合える「動物園コーナー」、仕掛けが充実した「ボールプール」が新たに登場しています。また、1家族1回無料のプリクラも新導入されています。

Q. 飲食の持ち込みや途中の外出はできますか？

A. 飲食の持ち込みは自由で、受付後の出入りも自由に対応しています。保護者の交代も可能なため、家族のペースに合わせて利用できます。

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