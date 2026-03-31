トレンド感のあるメガネに挑戦したいけど、子どもっぽく見えない1本を選ぶのって意外と難しい。そこで今回は、顔まわりをキリッと見せてくれる「ダブルブリッジメガネ」をピックアップ。しゃれ見えを叶える取り入れ方を、ぜひ参考にしてみて♡丸顔さんは【スクエアフレーム】で脱子ども顔まんまるフェイスを強調しないために、カクカクとしたクールなフレームが正解。スクエア特有のキレ味が、持ち前の愛嬌フェイスを大人っぽ