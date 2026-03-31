Zebra Japanはこのほど、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストア「Flying Tiger Copenhagen」が全店にて販売している「ベリーシリーズ」にて展開しているピクニックアイテムについて紹介しました。■いちごやラズベリー、チェリーをモチーフにしたグラスやトレーなどが登場同シリーズは、3月20日より新商品として販売を開始している、いちごやラズベリー、チェリーをモチーフにしたアイテムで、全79商品を展開しています。ピクニッ