いちごモチーフがかわいい。フライングタイガー「ベリーシリーズ」の新着ピクニックアイテム

Zebra Japanはこのほど、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストア「Flying Tiger Copenhagen」が全店にて販売している「ベリーシリーズ」にて展開しているピクニックアイテムについて紹介しました。

■いちごやラズベリー、チェリーをモチーフにしたグラスやトレーなどが登場

同シリーズは、3月20日より新商品として販売を開始している、いちごやラズベリー、チェリーをモチーフにしたアイテムで、全79商品を展開しています。

ピクニックアイテムは、繰り返し使えるプレートやグラス、保冷バッグやレジャーシートなど、“ベリー映え”や“テイクアウト持ち寄り”が楽しめるラインナップとなっています。

「ボウル（2個）」（440円）は、プラスチック製で軽量のため持ち運びしやすくなっています。お菓子などを入れて楽しめます。

「ワイングラス（2個）」（550円）は、脚付きのプラスチック製ワイングラスのペアセットとなっています。

「グラス」（275円）、「ジャグ」（1,320円）といったガラス製アイテムも販売しています。

食器の持ち運びなどに便利な「トレー」（440円）も登場。

「ティーポット（ストロベリー）」（2,420円）はストロベリーデザインのティーポットで、4月上旬から順次発売予定となっています。

「プレート」（990円〜1,650円）は、お惣菜やデザートを並べる際に使える2種類が登場。

そのほか、冷たいドリンクが持ち運べる「保冷バッグ」（770円）や130×150cmのビッグサイズによる「レジャーシート」（1,980円）、繰り返し洗って使える「フードバッグ」（550円）、虫や落ち葉をガードできる「フードカバー」（440円）、「ペーパーナプキン」（各220円）、「ライトチェーン（ストロベリー）」（880円）、「ガーランド」（275円）も販売しています。

（フォルサ）