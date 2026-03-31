骨格から好印象を設計する印象設計専門家・池田曜央子（いけだ・ようこ）です。元建築士という経歴を活かし、感覚やセンスに頼らず理論で似合わせるメイクや外見づくりを研究し、SNSやレッスンなどを通して提案しています。◆40代に多い“不機嫌そうに見える”顔のお悩み「なんか怒ってる?」「機嫌悪い?」――周りからそんなふうに言われたことはありませんか？自分では普通にしているだけなのに、なぜか「怖い」とか「性格キツそ